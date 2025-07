Frana a San Vito di Cadore, nuova colata di fango e detriti sull’Alemagna

MeteoWeb

A San Vito di Cadore, nel Bellunese, continua l’emergenza frane. La strada statale 51 di Alemagna, principale via d’accesso a Cortina d’Ampezzo, è stata nuovamente chiusa al traffico. Nella notte, una nuova colata di fango e detriti proveniente dalla Croda Marcora ha invaso la carreggiata in corrispondenza del ponte di Venco, nella zona di Dogana Vecchia. A pochi giorni dalla riapertura parziale e limitata alle sole ore diurne, il percorso verso Cortina dal Cadore è stato bloccato ancora una volta a causa di una frana. Le squadre di emergenza sono già operative sul posto per cercare di riaprire la strada nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, per raggiungere Cortina d’Ampezzo da Belluno si consiglia di utilizzare il passo Tre Croci o, provenendo dall’Agordino, i passi Giau e Falzarego.