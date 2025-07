Google investe nell’energia italiana: l’annuncio sulla partnership commerciale

MeteoWeb

L’azienda italiana di accumulo di energia Energy Dome ha annunciato di aver stretto una partnership commerciale con Google per fornire energia a zero emissioni di carbonio alle reti che alimentano le attività del gigante tech statunitense. In una dichiarazione congiunta, le aziende hanno spiegato che, nell’ambito dell’accordo, Google ha effettuato un investimento strategico in Energy Dome, con sede a Milano, che ha sviluppato una tecnologia di batterie a CO₂ per supportare la transizione energetica attraverso soluzioni di accumulo di energia a lunga durata. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari.

Google investe nell’accumulo energetico italiano

Google si unisce ad altri investitori nell’azienda italiana di accumulo di energia, come il fondo sovrano dell’Oman e l’operatore globale di stoccaggio di serbatoi Vopak. Il primo accordo commerciale di Google per l’accumulo di energia a lunga durata fa parte di un numero crescente di tecnologie energetiche avanzate di cui il gruppo ha bisogno per raggiungere, entro il 2030, l’obiettivo di gestire le proprie attività con energia a zero emissioni di carbonio h 24, 7 giorni su 7.