Grecia in fiamme: incendi a Creta e Atene, situazione ancora difficile

La Grecia sta affrontando una nuova emergenza incendi che ha messo in ginocchio le isole e la capitale. A Creta, circa 130 vigili del fuoco, supportati da 48 veicoli e sei elicotteri, stanno combattendo contro i roghi che hanno costretto le autorità a evacuare migliaia di turisti e residenti. Le fiamme, alimentate da temperature torride e forti venti, si sono rapidamente estese minacciando aree abitate e infrastrutture turistiche. Anche la zona di Atene è stata duramente colpita. Nel sobborgo di Koropi circa 800 persone sono state evacuate per precauzione mentre le fiamme avanzavano verso le abitazioni. Le operazioni di soccorso sono state rese difficili dalle condizioni meteorologiche estreme, con il fumo che ha ridotto la visibilità e i venti che hanno favorito la propagazione degli incendi.

Un altro fronte critico si è aperto nel sobborgo di Pikermi, dove un vasto incendio scoppiato giovedì ha minacciato numerose case e interrotto la fornitura di elettricità. Qui sono stati mobilitati 148 vigili del fuoco per contenere le fiamme e più di 300 persone sono state tratte in salvo dalle squadre di emergenza. Le autorità greche hanno lanciato un appello alla popolazione per seguire le indicazioni di evacuazione e adottare la massima prudenza. Si tratta dell’ennesima emergenza legata agli incendi boschivi che negli ultimi anni stanno colpendo la Grecia.