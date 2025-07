Il sondaggio sul cambiamento climatico: il 40% degli italiani non è affatto preoccupato e considera esagerati gli allarmi dilaganti

MeteoWeb

Nell’ultimo sondaggio realizzato da TermometroPolitico, uno dei principali riferimenti della politica italiana noto soprattutto per i suoi sondaggi settimanali online che raccolgono le intenzioni di voto dei cittadini, irrompe dirompente il tema del cambiamento climatico, molto attuale alla luce delle recenti decisioni politiche di grandi Paesi che stanno mettendo in discussione il Green Deal e dirompente in Italia e in Europa in questi giorni per la concomitanza dell’arrivo del caldo estivo.

Ebbene, i risultati sono sorprendenti. Nonostante siamo in piena estate e sotto costante bombardamento di notizie catastrofiche che speculano sul normale caldo stagionale legandolo in modo scientificamente scorretto al tema del cambiamento climatico, oltre il 40% degli italiani mette in discussione quelle che vengono diffuse come dogmi scientifici rispetto alla gravità e alle cause del riscaldamento globale. Al contrario, soltanto il 34% dei partecipanti ha risposto che dobbiamo fare di tutto per impedire il cambiamento climatico:

Molto interessante, sul mondo delle nuove tecnologie e soprattutto dell’intelligenza artificiale, la domanda su come l’IA può influenzare in futuro il mondo del lavoro.

Infine, dirompente la maggioranza sul caso del matrimonio di Jeff Bezos a Venezia: un fatto che ha fatto molto discutere, in realtà più i media che la popolazione. Infatti più del 60% degli intervistati considera positivo questo evento mentre soltanto una sparuta minoranza (8%) ha risposto che addirittura le autorità avrebbero dovuto impedire le nozze veneziane dell’imprenditore proprietario di Amazon (chissà se tra questi intervistati c’è qualcuno che utilizza quotidianamente Amazon…).