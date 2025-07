Incendi Sardegna, bollino rosso sulla costa orientale: evacuazioni ad Orosei, il fumo raggiunge le spiagge

MeteoWeb

Il maestrale continua a sferzare la Sardegna mentre restano elevate le temperature: la Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio per la giornata di oggi, che prevede bollino rosso in tutta la parte orientale dell’Isola, mentre l’allerta è arancione nel Nord/Ovest, nel Nuorese e nel Sud/Ovest. “Le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale“, specifica il bollettino.

Alcune case di campagna sul litorale di Orosei (Nuoro), nella cosa orientale della Sardegna, sono state evacuate precauzionalmente a causa di un vasto incendio. Le fiamme si stanno propagando velocemente nella parte collinare a causa del forte vento di maestrale che sta soffiando a oltre 30 km/h. Sul posto la protezione civile regionale ha richiamato due Canadair e due elicotteri della flotta regionale. Il fumo ha raggiunto la spiaggia di Cala Liberotto che è affollata di bagnanti.

