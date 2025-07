Sardegna, incendio divampa nel Nuorese: 3 Canadair in azione a Orosei

MeteoWeb

Sono saliti a 3 i Canadair impegnati a domare il vasto incendio che sta devastando le campagne intorno a Cala Liberotto, una delle spiagge più rinomate della costa di Orosei, nel Nuorese. Per scongiurare il rischio che le fiamme possano oltrepassare la statale 125 e raggiungere la pineta di Sos Alinos – dove si trovano numerose abitazioni turistiche, residence e un campeggio – la macchina antincendi è attiva fin dalle prime ore del mattino. Sul campo operano 5 squadre dei Vigili del fuoco, supportate da 13 mezzi, insieme al Corpo forestale, ai barracelli, all’Agenzia Forestas e alla protezione civile. In volo anche 2 elicotteri per il contrasto dall’alto.

“Tutte le forze operative sono sul campo a Sos Alinos per contrastare il fuoco. Non recarsi sul posto per evitare di intralciare le operazioni di soccorso e congestionare il traffico. E’ stato necessario evacuare preventivamente le abitazioni in località Su Crastu e Marzellinu. Presenti i mezzi e i volontari della protezione civile-croce bianca a supporto delle persone evacuate“: lo fa sapere l’amministrazione comunale di Orosei (Nuoro). Il Comune annuncia anche che sono in arrivo nella borgata mariana di Sos Alinos alcuni pullman messi a disposizione in caso di necessità. Il punto di raccolta è appunto la borgata Sos Alinos, mentre quello di accoglienza nella sala consiliare del Municipio, in via Santa Veronica.

Nel frattempo, in Sardegna si è aperto un nuovo fronte: un 6° incendio è divampato nelle campagne di Tortolì, in località Foddeddu. Qui il Corpo forestale sta intervenendo con l’ausilio di un elicottero proveniente dalla base operativa di San Cosimo.