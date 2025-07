Incendi Spagna: in Catalogna resta attivo il rogo che ha distrutto 3.200 ettari

MeteoWeb

Nonostante un’intensa notte di lavoro da parte dei vigili del fuoco, un vasto incendio boschivo resta ancora attivo in Catalogna, nella zona del Baix Ebre, provincia di Tarragona, in Spagna. In soli 2 giorni, le fiamme hanno devastato circa 3.200 ettari di territorio: è quanto riferiscono i vigili del fuoco locali. A causa dell’emergenza, restano in vigore le ordinanze di confinamento per circa 18mila abitanti di 6 piccoli centri, tra cui Paüls – dove si è originato l’incendio – e di alcuni quartieri della città di Tortosa. Le autorità contano di riuscire a stabilizzare la situazione nel corso della mattinata.

Nel frattempo, è stato dichiarato sotto controllo un altro incendio che si era sviluppato a Sant Pere Sallavinera, nella provincia di Barcellona, dove sono andati distrutti circa 130 ettari di vegetazione.