Incendio boschivo a Massa Marittima: fiamme spinte dal vento minacciano coltivazioni e agriturismi

Numerose segnalazioni sono giunte alla sala operativa provinciale di Grosseto intorno alle ore 14.30 per un incendio boschivo in rapido sviluppo a causa del vento, in prossimità della frazione di Cura Nuova, a Massa Marittima. In zona ci sono anche numerosi appezzamenti coltivati e alcuni agriturismi, così è stato disposto l’invio immediato di sei squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali dell’Unione comuni delle Colline Metallifere.

Due direttori operazioni coordinano le operazioni di spegnimento, supportati da due elicotteri regionali che con i loro sganci limitano la propagazione del fuoco. Le squadre a terra sono fortemente impegnate anche a causa del forte vento che rende imprevedibile lo sviluppo delle fiamme.