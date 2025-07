Incendio a Vicopisano: fiamme minacciano le abitazioni, in azione Vigili del Fuoco ed elicottero regionale

MeteoWeb

Un incendio di sterpaglie e vegetazione boschiva è divampato oggi, intorno alle ore 13:17, in Via Vecchia Provinciale, nel territorio comunale di Vicopisano. Le fiamme, alimentate probabilmente dal caldo e dalla vegetazione secca, si sono rapidamente propagate lungo il crinale della collina, minacciando alcune abitazioni situate in zona. Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono prontamente intervenute sul posto. Una delle due è stata dislocata a protezione delle abitazioni maggiormente esposte, con l’obiettivo di contenere l’avanzata del fronte di fuoco e mettere in sicurezza i residenti. A supporto delle operazioni a terra sono intervenuti anche i Volontari AIB (Antincendi Boschivi), coordinati dalla Soup (Sala Operativa Unificata Permanente) della Regione Toscana. Sul posto è stato inviato un elicottero antincendio regionale, che ha già effettuato diversi lanci per arginare le fiamme nelle aree più impervie.