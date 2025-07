Incidente India, manutenzione dell’aereo precipitato: cosa indica il rapporto

MeteoWeb

L’amministratore delegato di Air India, Campbell Wilson, ha affermato che il rapporto preliminare sull’incidente dell’aereo precipitato in India il 12 giugno poco dopo il decollo non ha rilevato problemi meccanici o di manutenzione dell’aeromobile e dei suoi motori. In una nota interna al personale della compagnia aerea, visionata da Associated Press, Wilson ha affermato che il rapporto indica che tutte le operazioni di manutenzione obbligatorie dell’aeromobile erano state completate.

“Non sono stati riscontrati problemi con la qualità del carburante né anomalie durante la corsa di decollo”, si legge nella nota, “i piloti avevano superato il test obbligatorio con l’etilometro prima del volo e non erano state segnalate anomalie relative al loro stato di salute”.

Dal Telegraph, però, arrivano indiscrezioni secondo cui si starebbe indagando sulla salute di uno dei piloti.