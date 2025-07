Incidente in Trentino: elicottero precipita tra i boschi di Vetriolo

MeteoWeb

Un elicottero è precipitato questa mattina in Trentino tra i boschi di Vetriolo, nella zona di Levico Terme, più precisamente in località Pian della Casara, a una quota di circa 1.500 metri. Il velivolo, che stava sorvolando la vegetazione, si sarebbe ribaltato, rovesciando poi nel bosco sottostante. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 10 da parte dei due occupanti del mezzo, incolumi – fatta eccezione per qualche escoriazione – e capaci di uscire dal velivolo in autonomia. Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento.