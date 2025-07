Italia, dal gas russo al nucleare: le ultime indicazioni del ministro Pichetto

MeteoWeb

“Politicamente non consideriamo di comprare gas dalla Russia, abbiamo creato una condizione di sufficienza con fornitori diversi e contratti con fornitori diversi. Se il mondo cambia e le offerte di mercato sono poi diverse, le valuteranno”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, nel corso di una tavola rotonda sull’energia al ‘Forum in Masseria’ di Bruno Vespa, sottolineando che in questo momento con le scelte fatte e con contratti che “sono molto positivi con gli Stati Uniti” non c’è bisogno di altri fornitori.

Il nucleare

Al momento in Italia “non c’è una normativa sul nucleare, serve fare una legge e spero di chiudere la partita in un anno e mezzo, se il Parlamento me lo approva”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, nel corso di una tavola rotonda sull’energia al ‘Forum in Masseria’ di Bruno Vespa, spiegando che il Parlamento “può farla in un mese o sei mesi, poi ci sono 12 mesi per le norme di attuazione, servire quindi creare un’agenzia nazionale, per cui c’è tutto un percorso da fare”, ha spiegato il ministro.