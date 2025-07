Loacker compie 100 anni e guarda al futuro: società benefit e innovazione green. I prodotti iconici

MeteoWeb

Il 2025 segna un traguardo storico per Loacker, l’iconica azienda dolciaria altoatesina famosa in tutto il mondo per i suoi wafer. A cento anni dalla fondazione da parte di Alfons Loacker, l’azienda annuncia una svolta strategica e valoriale: diventa ufficialmente una società benefit, inserendo nello statuto principi di etica, sostenibilità e trasparenza, e si prepara al prossimo passo, la certificazione B Corp. “Oltre a festeggiare i nostri primi 100 anni, il 2025 è un momento decisivo per il nostro impegno verso un futuro responsabile – ha dichiarato Ulrich Zuenelli, presidente del Consiglio di amministrazione e nipote del fondatore – Il passaggio a società benefit è il precursore della certificazione B Corp e rafforza il nostro impegno ad agire con trasparenza, lungimiranza e responsabilità”.

Un forno rivoluzionario: zero emissioni dirette e -50% di consumi

Nel solco di questa trasformazione, Loacker ha avviato un progetto innovativo che coniuga tradizione e tecnologia green. Dopo quattro anni di ricerca in collaborazione con il gruppo svizzero Bühler, è nato OptiBake, il primo forno per wafer al mondo con riscaldamento a induzione. Attualmente in fase di prova nello stabilimento di Heinfels, in Austria, il nuovo sistema consente nessuna emissione diretta di CO₂, monossido di carbonio o ossidi di azoto, e promette un risparmio energetico fino al 50%.

“I primi risultati – si legge in una nota dell’azienda – superano di gran lunga le aspettative, sia in termini di qualità del prodotto che di efficienza del processo produttivo”.

Un nuovo centro per l’innovazione sostenibile

Loacker guarda al futuro anche attraverso la creazione del Loacker Technology Center, un centro di ricerca e sviluppo che sarà operativo nei prossimi mesi. “Non sarà solo un centro di innovazione per nuovi prodotti – spiega Andreas Loacker, vicepresidente del CdA e AD per l’innovazione – ma contribuirà anche a rafforzare il nostro impegno per la sostenibilità e a coniugare progresso tecnologico e responsabilità ambientale”.

I prodotti iconici Loacker: un secolo di dolcezza e tradizione

I wafer classici

Il simbolo intramontabile della Loacker rimangono i wafer: croccanti, leggeri e con ripieno cremoso, sono stati il primo prodotto lanciato nel 1925 da Alfons Loacker. Disponibili nei gusti nocciola, Vanilla, Cocoa & Milk, sono diventati un punto fermo della merenda in Italia e all’estero.

Le tortine

Negli anni, l’azienda ha ampliato la gamma con le celebri Tortina Loacker, dolcetti tondi ricoperti di cioccolato con un cuore di crema alla nocciola o al latte, che coniugano l’artigianalità al gusto sofisticato.

Le barrette e i biscotti

Più recentemente, Loacker ha conquistato nuovi segmenti di mercato con prodotti innovativi come le barrette multipack, i biscotti waferini e le pasticcerie mignon, mantenendo sempre la promessa di ingredienti naturali, senza coloranti né conservanti.

Fedele alla propria identità altoatesina, Loacker si distingue anche per la scelta di ingredienti selezionati, come nocciole tostate in casa e latte da allevamenti locali, in un’ottica di filiera corta e controllata. Un approccio che oggi si rafforza con la nuova struttura benefit e il futuro status di B Corp.