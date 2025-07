Maltempo Abruzzo, sottopassi chiusi a Francavilla al Mare: attivato il Coc. La situazione a Pescara

MeteoWeb

Sottopassi chiusi a Francavilla al Mare (Ch) per il forte maltempo. Il sindaco Luisa Russo ha attivato il Coc, il centro operativo comunale. “A causa dell’acquazzone che si è sta abbattendo su Francavilla – informa il primo cittadino – è stato necessario chiudere al traffico i sottopassi di via Pola e via della Rinascita fino a quando saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Si raccomanda di porre la massima attenzione poiché è prevista ancora pioggia durante la giornata”. A Giulianova, invece, il Comune ha chiuso i parchi pubblici.

La situazione a Pescara

A seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando il territorio, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha disposto nel pomeriggio di oggi l’attivazione del Centro operativo comunale – Coc a partire dalle ore 16.30, fino a cessata emergenza. Il provvedimento si è reso necessario in considerazione del Bollettino di criticità emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e, in particolare, dell’Avviso di criticità 03 diramato nella stessa giornata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile e dal Centro Funzionale d’Abruzzo che evidenzia una criticità moderata – allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali su diverse aree del territorio regionale, tra cui Abru-B (bacino Tordino-Vomano) e Abru-C (area di Pescara).

Il Coc avrà sede presso l’Ufficio della Protezione Civile e garantirà il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Le operazioni sono finalizzate a fronteggiare eventuali emergenze legate a precipitazioni intense. L’amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di evitare spostamenti non necessari e di segnalare tempestivamente eventuali criticità al numero verde della Protezione Civile comunale.

