Maltempo, aliscafi a singhiozzo nel Golfo di Napoli

Le condizioni meteo stanno causando irregolarità nei servizi di collegamento marittimo nel Golfo di Napoli oggi. Il vento che soffia da stanotte ha resto il mare molto mosso ostacolando di conseguenza l’attività degli aliscafi per l’isola d’Ischia: al momento risultano infatti cancellate le corse in arrivo e partenza per il porto di Forio; annunciata anche la cancellazione di alcune corse programmate da Molo Beverello per Procida ed Ischia e viceversa.

Le previsioni meteo non favorevoli per il resto della giornata suggeriscono, per chi sta per mettersi in viaggio per le isole partenopee, di consultare preventivamente siti internet e call center delle compagnie di navigazione per accertarsi della regolarità dei collegamenti prescelti per raggiungerle o ripartire.

