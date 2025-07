Maltempo Australia: diverse trombe marine avvistate a Port Macquarie | VIDEO

MeteoWeb

Oggi, al largo di Port Macquarie, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, è stata osservata una tromba marina di lunga durata. Molte persone hanno ripreso video e foto della tromba marina da Oxley Beach. In realtà, si sono formate diverse trombe marine, una anche di grandi dimensioni. Sebbene in genere si dissipino subito dopo aver raggiunto la terraferma, le trombe marine possono causare danni se si spostano verso terra. Le trombe marine (o waterspout in inglese) sono colonne d’aria e acqua in rapida rotazione che si formano sopra superfici acquatiche, solitamente durante fasi di instabilità. Sebbene siano spettacolari da osservare, possono risultare pericolose per imbarcazioni e strutture costiere se raggiungono la terraferma.