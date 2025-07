Maltempo, blitz autunnale in corso: al via pesante peggioramento, le prime regioni colpite | LIVE

MeteoWeb

È iniziata con forte maltempo la settimana che segna la fine di luglio, complice una nuova perturbazione in discesa dal Nord Europa che sta determinando un deciso peggioramento che nel corso delle ore colpirà gran parte del Paese. Dalla notte piogge intense e fenomeni temporaleschi hanno interessato in particolare il Nord/Est e parte dell’Emilia-Romagna. Tra le 5 e le 06:30 rovesci accompagnati da fulmini e tuoni hanno colpito il ferrarese (Malborghetto di Boara, Contrapo’, Quartesana, Cona, Masi Torello, Formignana, Mezzogoro, Ostellato e Monestirolo) e zone del forlivese e ravennate, tra cui Castrocaro Terme, Modigliana, Fognano, Brisighella e Castel Bolognese, come riporta Emilia Romagna Meteo. Segnalato anche un temporale in avvicinamento sulla costa ravennate. Registrati, dalla mezzanotte 46 mm a Soragna (PR) e 44 mm a Torrile (PR).

Piogge abbondanti anche in Veneto, dove dalla mezzanotte si sono registrati accumuli significativi: 59 mm a Cornuda (TV), 58 mm ad Annone Veneto (VE), 55 mm a Camposampiero (PD) e 53 mm a Nove (VI). Neppure la Liguria e la Toscana sono risparmiate, con ben 74 mm ad Ameglia (SP) e 38 mm a Fivizzano (MS). “Dopo il temporale molto forte che nella notte ha fatto misurare 65mm/1h a Monte Rocchetta, nel Comune di Lerici, permane una struttura molto attiva prevalentemente sul mare“, ha riportato Arpal.

Il peggioramento continuerà nelle prossime ore: piogge e temporali insisteranno su Lombardia, Nord/Est, aree centrali e Campania entro la mattina di oggi, mentre nel pomeriggio-sera i fenomeni si sposteranno verso il Centro/Sud, interessando in particolare Basilicata, Puglia e localmente anche la Calabria.

I temporali attesi saranno prevalentemente multicellulari, con possibilità di grandinate di piccola-media dimensione, nubifragi e raffiche di vento. Non si escludono allagamenti, soprattutto lungo le coste del medio-alto Adriatico, dove localmente si potranno superare gli 80-100 mm di pioggia.

Maltempo e temperature in calo

Il fronte freddo porterà un calo termico marcato, con temperature che nei prossimi giorni risulteranno inferiori di 2-4°C rispetto alle medie stagionali. Al via quindi una settimana turbolenta dal punto di vista meteorologico, un anticipo d’autunno in piena estate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: