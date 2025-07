Maltempo Campania, forti piogge nel Vallo di Diano: frane e allagamenti | FOTO

MeteoWeb

Violente precipitazioni hanno colpito fin dalle prime ore del mattino l’area del Vallo di Diano, nel Salernitano, causando frane, allagamenti e interruzioni stradali. Situazione complessa a San Pietro al Tanagro, in località Torre, dove numerose abitazioni sono state invase da acqua e fango. Scantinati, box e piani terra risultano sommersi, con livelli che in alcuni casi superano i 50 centimetri.

Momenti di apprensione sul Monte Carmelo, nel comune di Sant’Arsenio, dove una squadra della Comunità Montana è rimasta isolata a seguito del cedimento di un tratto stradale. L’intervento congiunto della Polizia locale e dei tecnici comunali ha consentito di raggiungere il gruppo e garantirne la sicurezza. Sempre a Sant’Arsenio, in pieno centro cittadino, un grosso ramo si è abbattuto su un veicolo in sosta, fortunatamente senza causare feriti.

Disagi alla circolazione lungo la provinciale che collega Teggiano a Polla, dove detriti e smottamenti ostacolano il traffico.

Nel Salernitano, si registrano picchi di oltre 50mm dalla mezzanotte. mentre in provincia di Benevento si sfiorano accumuli di 100mm.

