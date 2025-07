Maltempo Campania: tempesta si abbatte su Napoli, Ischia, Procida e Pozzuoli, “bomba d’acqua a Bacoli” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Inizio settimana all’insegna di forte maltempo, con fenomeni intensi in Campania. Una tempesta con numerosi fulmini ha travolto Napoli, Ischia e Procida, così come l’area flegrea, Pozzuoli e Bacoli. Protezione Civile della Campania ieri aveva diramato un’allerta meteo, a partire dalla mezzanotte di oggi e valida per tutta la giornata. In dettaglio, diversi tombini allagati, caditoie intasate e qualche allagamento stradale ma sostanzialmente nessuna conseguenza di rilievo viene segnalata a Napoli e in provincia. Nel capoluogo campano ai Vigili del fuoco sono arrivate diverse segnalazioni per infiltrazioni e strade allagate. A Ischia, osservata speciale sul fronte del dissesto idrogeologico, il pluviometro ha registrato 35 millimetri di pioggia caduta in un’ora. In diverse zone le caditoie non hanno retto alla massa d’acqua, esondata nelle aree circostanti: è accaduto in via Roma ad Ischia Porto, in alcune zone alte dell’isola ed al Testaccio (nel Comune di Barano) dove l’acqua piovana è diventata un piccolo lago rendendo difficoltoso raggiungere la zona della spiaggia dei Maronti. Sotto controllo la situazione a Casamicciola Terme dove si registra soltanto qualche allagamento sia nelle zone alte che in quelle a valle.

A causa delle intense precipitazioni le strade si sono trasformate in fiumi in diverse zone della provincia di Napoli: Bacoli tra le aree più colpite. In difficoltà anche i soccorsi, con le ambulanze del 118 impantanate, come ha evidenziato Manuel Ruggiero, di Nessuno Tocchi Ippocrate: “Ci arrivano segnalazioni preoccupanti dal territorio di Bacoli, duramente colpito dal violento nubifragio che ha interessato l’area metropolitana di Napoli nelle ultime due ore. Le strade risultano completamente allagate, con gravi disagi alla circolazione e, soprattutto, difficoltà per i mezzi di soccorso nel raggiungere tempestivamente i luoghi di intervento“. “La situazione resta in continua evoluzione e monitoraggio, ma è evidente che eventi meteo estremi come questo mettono ancora una volta in crisi l’intero sistema di emergenza territoriale, già messo a dura prova dalla carenza di infrastrutture e dalla scarsa manutenzione delle reti urbane. Chiediamo alle istituzioni locali e regionali di intervenire con urgenza per garantire la viabilità minima necessaria ai soccorsi e per tutelare la sicurezza della popolazione” ha concluso Ruggiero.

“Siamo in strada. Si è appena abbattuta su Bacoli una bomba d’acqua tra le più importanti mai registrate in città negli ultimi decenni. Una tempesta fortissima. In meno di un’ora, registriamo la caduta di 90 mm d’acqua. È la quantità più elevata, al momento, che le stazioni meteo hanno registrato in tutta la provincia di Napoli“, ha raccontato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. “Ho immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale per affrontare l’emergenza. Ed ho disposto la disattivazione di tutte le ZTL per favorire un miglior deflusso di auto. Stiamo in strada con gli agenti di Polizia Municipale e gli operai ed i tecnici dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio Manutenzione. Stiamo rispondendo a tutte le segnalazioni che ci giungono. Non lasceremo nessuno solo. Vi ricordo che potete contattare 0815234057, 0818553111 e 0818553304. Vi lascio anche il mio numero personale su cui potete sempre chiamarmi o scrivermi per emergenze: 3398766104. Esorto i cittadini, durante questo tipo di temporali, a non uscire di casa. E, se in auto, ad accostare e attendere che il maltempo finisca. Sono vere e proprie calamità naturali che fanno danni in tutta Italia. E non solo. Vanno affrontati con assoluta cautela e attenzione. Ricordo a tutti che l’allerta meteo resterà in corso per l’intera giornata di oggi. Ci sono e ci saranno disagi. Non fatevi prendere dal panico. Li affronteremo con la massima urgenza. Insieme. Le opere di prevenzione che abbiamo attivato in questi mesi, permetteranno un veloce deflusso di acqua appena la situazione climatica sarà migliore. Siamo al vostro fianco“.

“Sono stati almeno dieci gli interventi per i cittadini rimasti intrappolati nelle auto – ha dichiarato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione all’ANSA – e poi è caduto un muro di un canale pluviale. Noi abbiamo effettuato la pulizia delle caditoie ma la quantità di acqua è stata impressionante. Vedendo i dati regionali sulle stazioni meteo, è stata la quantità d’acqua più alta in tutta la Campania“. “Ora per fortuna ha smesso di piovere e l’acqua sta defluendo è anche attivo il centro operativo che era già stato allestito per i danni dell’ultima forte scossa di terremoto“.

Sull’isola di Procida sono “numerose le situazioni critiche che si sono verificate in tutto il territorio comunale“, ha spiegato il sindaco Dino Ambrosino. “Sono almeno 20 i tombini saltati, un record: la linea fognaria non riesce a reggere la quantità straordinaria di pioggia e cede nei punti di sfogo. Ciò significa che in questi casi non abbiamo un problema di tombini otturati, ma è il contrario, la linea recepisce troppo e l’acqua viene da sotto a sopra. La notizia positiva è che nonostante il fiume nel canale di San Leonardo, la Chiesa della Pietà non si è allagata. Dopo 25 anni abbiamo risolto il problema, con l’eliminazione dello zoccolo della piazza e la realizzazione di una caditoia di scolo. L’intervento fu commissionato dal Comune e realizzato dalla Sap, oggi è stato testato nelle peggiori condizioni critiche“.

Nubifragio sull'isola di Procida

