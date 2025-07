Maltempo Cina, tifone Danas: crolla soffitto di un centro commerciale a Chongqing

MeteoWeb

Forti piogge hanno causato il collasso del soffitto in un centro commerciale di Chongqing, grande città nel sud-ovest della Cina, con la conseguente fuoriuscita di acqua nera e sporca. Anche Chongqing è stata interessata da Danas, il tifone che ha colpito Taiwan, provocando morti e centinaia di feriti. Così il soffitto di un centro commerciale non ha resistito alla forte pioggia ed è crollato improvvisamente.

Secondo quanto riportato dai media cinesi, questo video girato al “Longhu Xicheng Tianjie Mall” di Chongqing è diventato virale sui social media. Il soffitto non ha resistito all’enorme quantità d’acqua accumulata dalla forte pioggia e si sono verificate numerose perdite d’acqua. È successo martedì 8 luglio. Molte persone hanno persino preso i cellulari per filmare, ma non si aspettavano che il soffitto sarebbe crollato direttamente nel giro di un secondo, riversando una grande quantità di acqua sporca, spaventando i presenti.

Un dipendente del centro commerciale ha poi dichiarato ai media che “Chongqing era sotto una forte pioggia quando è avvenuto l’incidente. Le condizioni meteorologiche erano estreme e le tubature sono state danneggiate“. Ha inoltre rivelato che “la zona è attualmente in fase di riparazione d’urgenza e non ci sono problemi gravi”.

Chongqing è stata colpita dal tifone Danas e forti temporali si sono verificati dalle 7:00 alle 17:00 dell’8 luglio. Le forti piogge si sono concentrate principalmente nelle regioni occidentali e nordorientali, ed erano accompagnate anche da forti raffiche di vento.