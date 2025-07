Maltempo, direttore Aeroporto Pescara: “ieri 4 diversioni per chiusura Fiumicino”

MeteoWeb

“Ieri ci sono state quattro diversioni, a causa della chiusura per maltempo dell’aeroporto di destinazione, quello di Fiumicino. Gli aerei che sarebbero dovuti atterrare a Fiumicino, secondo la procedura, sono dovuti atterrare in un aeroporto che viene definito ‘alternato’ e noi come Pescara siamo alternati di Fiumicino, quindi correttamente hanno iniziato ad arrivare da noi”. Lo dice all’Adnkronos Luca Bruni, direttore dell’Aeroporto di Pescara, relativamente a quanto accaduto ieri sera, rispetto alla chiusura dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino.

“Il problema è che ce ne sono stati quattro e a quel punto il numero dei passeggeri si è quadruplicato: si fa tutto, e in sicurezza, non ci sono stati grossi problemi, ma è stato più impegnativo“, ha aggiunto.