Maltempo, odissea per 170 passeggeri del volo Olbia-Roma: cosa è successo | VIDEO

Odissea per i circa 170 passeggeri del volo Volotea Olbia-Roma delle 17.35, che, dopo cinque ore, non sono ancora riusciti ad arrivare a Fiumicino. Il volo, che, a quanto riferiscono all’Adnkronos alcuni passeggeri, era partito da Olbia già con circa 25/30 minuti di ritardo, una volta arrivato sui cieli di Roma, è stato dirottato su Pescara causa maltempo, insieme ad altri due aerei. Arrivati a Pescara il comandante ha annunciato che il coordinamento operativo di Volotea aveva deciso di riposizionare l’equipaggio con un volo vuoto di nuovo su Olbia, mentre i passeggeri sono stati fatti sbarcare annunciando che fuori dal Terminal c’erano i pullman per il trasporto via superficie Pescara/Roma.

“Siamo stati sbarcati senza ricevere alcuna assistenza, nel caos più totale, per poi scoprire, una volta giunti nella sala arrivi, che non c’era alcun pullman ad attendere – raccontano alcuni dei protagonisti dell’odissea – Senza nessuna informazione siamo stati abbandonati a noi stessi sul marciapiede del Terminal Arrivi dell’aeroporto di Pescara per ore ed ore e solo in un secondo momento, grazie all’intervento della Polaria di Pescara, sono stati noleggiati i pullman della Ditta Abruzzo Touring: tutto questo accadeva alle 21,20, circa 2 ore e 40 minuti dopo l’atterraggio. E altre soluzioni non ce n’erano visto che i taxi chiedevano 100 euro a persona e gli autonoleggi intorno ai 300″.

La versione dei passeggeri

A quanto spiegano ancora i passeggeri – che alle 23 sono ancora a bordo del bus in direzione Fiumicino – il primo pullman è arrivato alle 21.50 per poi partire alle 22.20 alla volta della Capitale: cinque bus, due più grandi e tre più piccoli per riportare a Roma i passeggeri di tre voli. “Si è creata una bolgia infernale, con tutti che cercavano di salire a bordo, di procurarsi un posto… una ressa da stadio, gestita senza la minima accortezza per la sicurezza. Insomma, un’odissea che non sappiamo ancora quando finirà”.

