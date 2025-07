Maltempo Roma, nubifragio in zona Cinecittà: strade come fiumi su via Tuscolana | VIDEO

MeteoWeb

Un violento nubifragio si è abbattuto su Roma, causando gravi disagi in diverse zone della Capitale. Particolarmente colpita la zona di Cinecittà, dove via Tuscolana si è trasformata in un vero e proprio fiume a cielo aperto. Le immagini mostrano strade allagate e veicoli in difficoltà nel percorrere la carreggiata, mentre pedoni cercano riparo dalla pioggia intensa. In pochi minuti, l’acqua ha invaso i marciapiedi. Sul posto si registrano anche rallentamenti al traffico, con lunghe code e difficoltà nel transito in sicurezza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.