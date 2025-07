Maltempo Roma, temporale “ribalta” la Capitale: allagamenti, disagi e voli dirottati | FOTO

MeteoWeb

Un temporale ha colpito Roma nel tardo pomeriggio di oggi, trasformando la Capitale in uno scenario tipicamente autunnale. La pioggia battente ha scaricato fino a 40 mm di acqua nella zona ovest della città, provocando allagamenti diffusi e notevoli disagi per cittadini e turisti. La perturbazione, arrivata in un weekend di luglio che molti romani avevano scelto per una gita al mare, ha sorpreso la città con rovesci violenti e ripetute fasi di pioggia nel corso della giornata. La serata romana ha visto il termometro scendere fino a 18°C, con un’umidità elevatissima che ha reso l’aria pesante e appiccicosa. Valori termici più simili a fine settembre che a metà estate, in un contesto climatico che in questo periodo dell’anno risulta decisamente anomalo.

Situazione simile anche sul litorale: a Civitavecchia sono caduti oltre 45 mm di pioggia, mentre i temporali si stanno spostando verso il litorale sud della provincia di Roma e la zona di Latina (segnalata anche grandine), continuando a interessare le aree costiere con precipitazioni intense.

Il maltempo colpisce tutto il Centro Italia

Non solo Roma e Lazio: la perturbazione ha investito gran parte del Centro Italia, con piogge diffuse su Toscana e Umbria. Le temperature si mantengono insolitamente basse per la stagione, con 16-17°C registrati a Siena, Perugia, Viterbo e Tivoli. Si tratta di valori che in molti casi sono inferiori alle minime medie di luglio, confermando l’eccezionalità di questo evento. Un mese di luglio irriconoscibile, segnato da fenomeni estremi che richiamano più l’autunno che l’estate.

Voli dirottati e disagi

Disagi all’aeroporto di Fiumicino per il forte nubifragio che si è abbattuto oggi domenica 13 luglio su Roma e nei dintorni della Capitale. “A causa delle attuali condizioni meteorologiche avverse, ci sono state limitazioni di traffico aereo: alcuni voli che sarebbero dovuti atterrare all’aeroporto di Fiumicino sono stati dirottati su altri scali”, in altri casi ancora si sono registrati “decine ritardi più o meno consistenti, che si sono accumulati nel corso della giornata”. E’ quanto si apprende da fonti aeroportuali precisando che sono stati “16 i voli dirottati su altri scali, per scelta del comandante o della torre di controllo”.

Le compagnie valuteranno se far ripartire i voli verso Fiumicino ora che la situazione è in rapido miglioramento, o farli arrivare via terra, o assistere in loco. Adr, da parte sua, ha dato supporto agli handler per l’assistenza passeggeri per conto della compagnia. Da questa mattina sugli schermi in aeroporto, sui social adr e sulla chatbot adr è comparso l’avviso: “si informa che, a causa delle attuali condizioni meteorologiche avverse, alcuni voli potrebbero subire ritardi. Si consiglia ai passeggeri di rivolgersi alla compagnia aerea di riferimento per verificare lo stato del proprio volo”.

