Maltempo, l’ospedale Grassi di Ostia allagato dopo la bomba d’acqua: “situazione drammatica”

MeteoWeb

“Il video che circola in queste ore, con il reparto di medicina dell’Ospedale Grassi di Ostia completamente allagato dopo una bomba d’acqua, è drammatico. Pazienti, operatori sanitari e cittadini sono in strutture che non reggono nemmeno un acquazzone estivo. Un’immagine indegna di una Regione che dovrebbe garantire sicurezza e dignità nei luoghi di cura”. A dichiararlo è Emanuela Droghei, consigliere regionale. “Non si tratta di eventi imprevedibili: la fragilità delle strutture è nota e da tempo chiediamo interventi. Dov’è la messa in sicurezza degli ospedali? Dove sono le risposte concrete? Chiediamo un intervento immediato della Regione per verificare lo stato degli impianti e predisporre la manutenzione dell’ospedale. Ma soprattutto chiediamo rispetto: per i pazienti, per il personale e per tutto il nostro sistema sanitario pubblico, che non può essere lasciato affondare sotto la pioggia dell’indifferenza”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.