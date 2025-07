Maltempo Lazio: forte temporale a Latina, allagamenti ad Aprilia | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali continuano a colpire il Lazio, in particolare la provincia di Roma, a nord della Capitale, mentre un altro forte temporale è in atto a nord-est di Latina; colpita in pieno anche Aprilia, dove si registrano allagamenti e disagi. In questo momento anche la Pontina è bloccata. Sul posto gli agenti della Polizia stradale. Impressionanti le immagini della gallery scorrevole in alto che mostrano il temporale su Latina.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti (ancora parziali) di oggi nel Lazio, segnaliamo: 44mm a Civitavecchia, 24mm a Lariano, Caprarola, 19mm a Lavinio, 18mm a Velletri, Anguillara Sabazia, 16mm a Lanuvio.

Nelle ore precedenti, anche Roma è stata colpita del maltempo.

