Maltempo Lazio, forte temporale con Shelf Cloud su Roma: pioggia e temperature in calo

Forti temporali sono in atto sul Lazio, in particolare sui settori centro-settentrionali della regione, tra le province di Viterbo e Roma, ma anche sui settori meridionali tra le province di Latina e Frosinone. Un forte temporale sta colpendo anche Roma, con una imponente Shelf Cloud (o nube a mensola) visibile sulla Capitale. Prime piogge in città, con 7mm nei settori meridionali, e temperature in calo: attualmente si registrano +24°C ma i valori sono in ulteriore calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.