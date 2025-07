Maltempo Emilia Romagna, fase clou del peggioramento: forti piogge nel ravennate, attesi disagi anche sul cesenate e riminese

MeteoWeb

È entrata nel vivo la fase più intensa del peggioramento meteo che da ore interessa l’Emilia-Romagna. In particolare, la serata di oggi ha visto un peggioramento dei fenomeni sulla pianura ravennate e forlivese, con piogge battenti che stanno provocando accumuli notevoli in diverse località. Alle 21:50, la situazione è particolarmente difficile su Ravenna città, dove il pluviometro ha già registrato oltre 75 mm di pioggia giornaliera. Secondo gli ultimi modelli e i dati in tempo reale, i fenomeni temporaleschi potrebbero insistere per gran parte della notte, spostandosi verso sud-est e coinvolgendo anche le aree costiere del cesenate e del riminese. Le precipitazioni, già abbondanti, potrebbero causare localizzati allagamenti, soprattutto nei tratti urbani a ridosso della costa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

