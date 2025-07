Maltempo, forti temporali in Emilia Romagna: la grandine imbianca Brisighella | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Emilia Romagna preda del maltempo in quest’ultimo sabato di luglio. Instabilità piuttosto diffusa su Emilia centro-orientale e Romagna, con rovesci e temporali anche di forte intensità, che interessano specialmente Modenese, Bolognese, Imolese-Faentino e Cesenate. Un violento temporale ha colpito la zona di Brisighella nel Ravennate, scaricando un’intensa grandinata, che ha imbiancato la zona, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

I temporali stanno scaricando anche tanta pioggia. Tra i dati più rilevanti finora, segnaliamo: 44mm a Madonna dei Fornelli, 42mm a Carpineti, 39mm a Maserno, Santa Maria del Taro, 30mm a Ca Bazzone, Trefiumi, 29mm a Maranello, 28mm a Botteghino di Zocca, Modigliana, Campigna, 27mm a Modena, 26mm a Monzuno, 24mm a Castelvetro di Modena, 21mm a Monteleone.

Nelle zone di pianura colpite dal maltempo, le temperature poco prima delle 18 sono anche di +18-19°C, come a Modena, che fa registrare +19°C, o poco sopra i +20°C, come Bologna, che registra +20°C, e Reggio Emilia, +23°C.

Maltempo Emilia Romagna, intensa grandinata imbianca Brisighella

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.