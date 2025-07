Maltempo Firenze, grave la donna colpita dal ramo

MeteoWeb

Ricoverata in ospedale in gravi condizioni la donna di 54 anni colpita mercoledì sera a Firenze dal ramo di un albero durante una fase di forte maltempo. È accaduto in via dell’Argingrosso mentre stava passeggiando col cane: nel pomeriggio si era scatenato un forte temporale con 45 millimetri di pioggia in soli 45 minuti e raffiche di vento fino a 60 chilometri orari che hanno provocato anche la caduta di alcuni alberi.