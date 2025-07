Maltempo Friuli, alberi caduti e tetti divelti nel Pordenonese: 100 richieste ai Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Vigili del Fuoco e Protezione Civile della provincia di Pordenone sono impegnati sul territorio dal primo pomeriggio, facendo fronte a un centinaio di richieste di soccorso (15 già evase) a causa di un forte temporale che ha causato disagi e danni in diversi comuni del territorio. L’evento atmosferico – spiega una nota dei Vigili del Fuoco – caratterizzato da raffiche di vento e piogge intense, si è concentrato in un arco temporale di circa 35-40 minuti. Le aree maggiormente colpite sono risultate i comuni di Porcia, Brugnera, Pordenone e Sesto al Reghena.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone ha ricevuto richieste di intervento di soccorso tecnico urgente principalmente per la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale, alberi abbattuti o pericolanti in prossimità di cavi elettrici e telefonici, e alberi finiti sui tetti di abitazioni. In alcuni casi, il forte vento ha causato anche parziali scoperchiamenti di edifici di civile abitazione.

Per fronteggiare l’emergenza sono attualmente impegnate le squadre della sede centrale di Pordenone, dei distaccamenti di Maniago e San Vito al Tagliamento, nonché il personale volontario del distaccamento di Sacile. Al fine di garantire una risposta tempestiva ed efficace alla cittadinanza sono state richiamate in orario straordinario anche alcune unità operative libere dal servizio, conclude la nota.

