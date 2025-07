Maltempo Friuli Venezia Giulia: una sessantina di interventi dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Sono una sessantina gli interventi riconducibili al maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, fa sapere una nota del Commando regionale dei Vigili del Fuoco. Il personale del comando di Pordenone ha svolto 23 interventi la maggior parte per rami e alberi pericolanti e caduti. Stessa tipologia di interventi per i comandi di Gorizia, Trieste e Udine che nelle ultime 24 ore hanno eseguito rispettivamente 1, 10 e 26 interventi di soccorso tecnico urgente. A mezzogiorno di oggi, non è rimasta alcuna richiesta di intervento in coda per i comandi di Gorizia e Pordenone, mentre nel territorio del comando di Udine erano in svolgimento 3 interventi.

Sempre alle 12, il personale del comando di Trieste stava mettendo in sicurezza un albero spezzato dal vento tra la strada Costiera e la strada che collega la Costiera all’abitato di Santa Croce. Per poter operare in sicurezza su questo intervento si è reso necessario chiudere al traffico la stessa statale 14 Costiera, conclude la nota.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.