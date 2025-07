Notte di maltempo in Friuli-Venezia Giulia, temporali stazionari e allagamenti: 165 mm nel Cansiglio

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo ha colpito il Friuli-Venezia Giulia nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 luglio, con effetti particolarmente intensi sulla zona del Carso e nelle aree montane. Piogge torrenziali, raffiche di vento e temporali stazionari hanno provocato allagamenti, frane e numerosi disagi alla viabilità. Le condizioni atmosferiche sono peggiorate rapidamente a causa di correnti sudoccidentali instabili che, durante le ore notturne, hanno alimentato celle temporalesche persistenti. I dati pluviometrici registrano valori significativi: 165 mm di pioggia nel Cansiglio, 117 mm a Magnano in Riviera, 110 mm a San Pelagio. Anche Arba, Osoppo ed Enemonzo hanno superato i 60 mm/h di precipitazioni. Sul Matajur, le raffiche di vento hanno raggiunto i 112 km/h.

Il maltempo non ha risparmiato neanche il Veneto orientale, coinvolto dalla stessa perturbazione prima che questa si spostasse verso la fascia orientale del Friuli. L’allerta arancione emessa dalla Protezione Civile ha interessato costa, pianura, area prealpina e Carso. In queste zone si sono verificati allagamenti, caduta di alberi e distacchi di massi, rendendo necessaria l’attivazione di numerosi interventi di soccorso.

Le criticità principali si sono concentrate tra Trieste, Gorizia, Spilimbergo, Duino e Tarcento per quanto riguarda gli allagamenti. A Pulfero, Lignano Sabbiadoro, Taipana e Tarcento la viabilità è stata compromessa dalla caduta di alberi, mentre a Caneva e Zuglio si sono verificate frane con distacchi rocciosi sulle strade.

Sulla linea Venezia–Trieste la circolazione ferroviaria è al momento fortemente rallentata in prossimità di Trieste per danni causati dal maltempo. I treni subiranno rallentamenti fino a 90 minuti, limitazioni e cancellazioni.

Le squadre della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza, soprattutto lungo le arterie stradali colpite. La Sala Operativa Regionale continua a monitorare la situazione, anche alla luce di possibili nuovi episodi temporaleschi nelle aree montane nelle ore pomeridiane.

Il graduale arrivo di aria più secca in quota dovrebbe portare una tregua nelle prossime ore, ma l’instabilità atmosferica permane.

