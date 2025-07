Maltempo Friuli, vento a 140km/h e pioggia torrenziale: danni

MeteoWeb

Alberi e cartelli stradali caduti per il forte vento e la pioggia torrenziale: sono gli effetti del passaggio di una veloce perturbazione sul Friuli Venezia Giulia. Come informa la Protezione Civile regionale, da questa mattina si sono formate numerose celle temporalesche che dal Pordenonese si sono poi estese verso est in provincia di Udine e di Gorizia. Alcuni temporali sono stati forti, con grandinate e con raffiche di vento che hanno toccato i 100-110km/h in pianura e fino a 136km/h sul Monte Rest (Pordenone).

Tra le aree più colpite c’è quella delle Grotte Verdi di Pradis, sito turistico visitato ogni anno da migliaia di persone. Il forte vento ha determinato la caduta di piante, in particolare di faggi, anche di grandi dimensioni, su proprietà private e sulle aree attrezzate di proprietà comunale al servizio dell’ambito turistico. Significativi i danni alle strutture dell’area picnic, in particolare tavoli e panche. L’adiacente area camper non è stata interessata dagli schianti e comunque era già stata sgomberata in mattinata dopo l’allerta meteo. Due turisti, sorpresi nelle grotte, sono stati raggiunti e accompagnati all’esterno in sicurezza dal personale addetto.

In generale, i “cumulati” di pioggia più consistenti sono stati misurati sulle Prealpi Carniche, con valori fino a 80-90mm; in bassa Carnia, sull’alta pianura orientale e Prealpi Giulie sono caduti fino a 40-50mm; meno rilevanti invece i cumulati sulle altre zone.

La Sala operativa regionale ha ricevuto segnalazioni di caduta alberi da numerosi comuni della zona. Al Numero unico per le emergenze 112 sono pervenute circa 30 segnalazioni in prevalenza dalla zona pedemontana della regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.