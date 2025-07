Maltempo, fulmine colpisce un treno Italo a Melegnano: corsa interrotta

MeteoWeb

Un treno di Italo è stato colpito da un fulmine a Melegnano, in provincia di Milano, lungo la linea ferroviaria Milano-Bologna e ha interrotto la corsa. Nella giornata condizionata dal maltempo, con pioggia e grandine, sulla linea Alta Velocità la circolazione ferroviaria è stata rallentata con effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni, informa Rfi, “saranno instradati su linea convenzionale con maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti”. E’ stato immediatamente disposto il trasbordo dei viaggiatori su un altro convoglio, mentre Italo, malgrado l’accaduto non sia attribuibile a una sua responsabilità, provvederà a rimborsare il biglietto ai viaggiatori aggiungendoci anche un voucher pari al costo del biglietto stesso.

