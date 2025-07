Maltempo Lazio, nubifragio a Palombara Sabina: sospesa la Festa dei Patrioti di Fdi

MeteoWeb

Festa dei Patrioti bloccata a Palombara Sabina a causa del nubifragio che ha colpito il paese a una quarantina di minuti da Roma che sta ospitando la festa organizzata da Fratelli d’Italia in coincidenza anche con i 1000 giorni del governo Meloni. Un fortissimo acquazzone e raffiche di vento hanno fatto saltare la corrente e interrotto il dibattito in corso con i capigruppo parlamentari di FdI e il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. Decine di persone che erano sotto la tensostruttura allestita per il dibattito sono rimaste bloccate e poi invitate a spostarsi nella chiesa vicina.

