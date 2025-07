Maltempo Liguria, temporale autorigenerante su Genova

MeteoWeb

Ancora maltempo sulla Liguria in questa estate segnata da fenomeni violenti e repentini. Sulla città di Genova questa mattina si è abbattuto un temporale autorigenerante, l’ennesimo episodio di forte instabilità che sta caratterizzando questa stagione. Secondo quanto segnalato da Arpal, “il Nord Italia, compresa la Liguria, è interessato da una fase perturbata che nelle prossime ore potrà favorire temporali forti anche sulla nostra regione associati a raffiche di vento, in particolare sul centro levante“. “In serata si attende un progressivo esaurimento dei fenomeni. Sul ponente non si escludono locali episodi temporaleschi di forte intensità, seppur meno probabili“.

Cos’è un temporale autorigenerante

Un temporale autorigenerante è un fenomeno meteorologico particolarmente insidioso, perché la cella temporalesca riesce a rinnovarsi continuamente: man mano che le prime parti del temporale si esauriscono, nuove celle temporalesche si formano nella stessa area, alimentate da condizioni locali favorevoli (come l’aria calda e umida che risale dal mare). Questo meccanismo può far sì che la pioggia intensa colpisca per ore una zona molto ristretta, aumentando notevolmente il rischio di allagamenti e frane.

