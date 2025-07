Maltempo: Liguria assediata da violenti temporali, la Toscana si prepara all’arrivo della perturbazione | LIVE

MeteoWeb

Un intenso sistema temporalesco autorigenerante imperversa questa mattina in Liguria e sul confine col Piemonte con forti nubifragi: gli accumuli superano localmente i 120-140mm nel versante ligure con possibili criticità. Torrenti e fiumi sono ingrossati nel Savonese (video in coda, al momento tutti sotto la soglia di pericolo ma in crescita.

Nel frattempo, il fronte principale della perturbazione è attualmente sull’Arcipelago e tenderà a spostarsi verso la Toscana, interessando inizialmente l’Elba e la costa centrale, ha evidenziato il Presidente della Regione Eugenio Giani. Nelle prossime ore attesi in Toscana temporali sparsi sulle zone occidentali, in particolar modo sul Nord/Ovest e sulla costa centro-settentrionale. In seguito i temporali tenderanno a trasferirsi sulle zone interne.

Maltempo nel Savonese, ingrossato il Torrente Quiliano

Maltempo, il fiume Letimbro ingrossato a Savona

Video di Elvio Bertone

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: