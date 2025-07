Maltempo Lombardia: oltre 100 alberi caduti a Bergamo, blackout in varie zone

MeteoWeb

Sono oltre 250 gli interventi in corso da parte dei Vigili del Fuoco a Bergamo e provincia per le conseguenze del maltempo che ieri sera e nella notte si è abbattuto nella zona. L’emergenza maltempo ha causato danni di vario genere, tra cui la caduta di alberi sulle strade, allagamenti e numerosi tetti scoperchiati. Le squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo e di Varese hanno operato sull’intera provincia con il supporto della Protezione Civile. Non risultano al momento persone coinvolte. Per smaltire tutti gli interventi – fanno sapere dal comando provinciale dei pompieri – ci vorrà l’intera giornata.

Diverse zone di Bergamo e provincia sono rimaste senza corrente a causa delle conseguenze del maltempo. Tra queste una parte della zona di Belvedere, a San Vigilio, e dei Colli a Bergamo. Per quasi tutta la notte sono rimaste al buio diverse zone dell’abitato di Sorisole. A Bergamo città, sono caduti oltre cento alberi, come conferma l’assessore comunale al Verde Oriana Ruzzini: “fino a ora abbiamo superato i cento siti segnalati per alberi caduti o danneggiati. Stiamo intervenendo e operando per priorità: prima sugli alberi, con la bonifica e la messa in sicurezza, e poi sul vasto tappeto di foglie e rami che è visibile in tutta la città, a causa dei danni fatti dal vento. Stiamo dando la priorità al verde stradale, a seguire il verde dei parchi, infine il verde scolastico”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.