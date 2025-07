Maltempo Lombardia, nubifragi e forte vento anche nel Pavese e Lodigiano: decine di interventi

MeteoWeb

Neanche le province di Pavia e Lodi sono state risparmiate dal violento maltempo che da diversi giorni colpisce la Lombardia con forti temporali. Dopo i fenomeni di domenica 6 luglio, anche ieri, lunedì, nubifragi e forti raffiche di vento hanno colpito il Pavese, chiamando i Vigili del Fuoco ad eseguire decine di interventi in serata. I Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontario di Robbio hanno ricevuto ben 20 richieste d’intervento. Tra gli interventi più critici quello in Lungo Ticino Sforza, a Pavia, dove le squadre dei Vigili del Fuoco di Pavia, intervenute con l’autoscala, hanno operato per circa 4 ore per rimuovere un albero che si era abbattuto sulla carreggiata. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per garantire la sicurezza.

Alberi abbattuti dal vento, allagamenti e cavi elettrici in fiamme nel Lodigiano

Nella serata di lunedì 7 luglio, disagi e danni a causa del maltempo si sono registrati anche in numerosi comuni della provincia di Lodi. Anche qui i forti temporali accompagnati da vento intenso hanno causato numerosi interventi d’emergenza da parte dei Vigili del Fuoco. Il Comando di Lodi, insieme ai distaccamenti di Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano, è stato impegnato in una lunga serie di operazioni. Si segnalano diverse piante abbattute dal vento a Sant’Angelo: in viale Zara e via Puccini e successivamente in viale Trieste, gli alberi caduti hanno ostruito la carreggiata, costringendo i pompieri a un rapido intervento. A Comazzo, invece, una pianta si è abbattuta sulla pista ciclabile Merlino-Lavagna che stamattina è stata rimessa in ordine.

Sempre a Sant’Angelo è stata messa in sicurezza un’abitazione in via Madre Cabrini dove una persiana pericolante rischiava di cadere, mentre a Ossago Lodigiano si è reso necessario l’intervento per un ponteggio pericolante a causa delle condizioni meteo avverse.

Le raffiche di vento e le piogge intense non hanno risparmiato nemmeno la città di Lodi, dove in viale Milano e lungo la strada statale 9 via Emilia sono stati segnalati alberi caduti. I disagi sono proseguiti anche in tarda serata e nella notte tra lunedì e martedì, rendendo necessaria una presenza costante dei soccorritori.

Intorno alla mezzanotte, i Vigili del Fuoco sono intervenuti anche a Codogno, in viale Anna Maria Belloni, e a Senna Lodigiana, in via 24 maggio, per infiltrazioni d’acqua causate dai forti temporali che hanno minacciato abitazioni e strutture.

A rendere ancora più critica la situazione, si sono aggiunti episodi di fiamme originate dai cavi elettrici a Castiglione d’Adda e Castelgerundo. I pompieri, prontamente intervenuti, hanno segnalato il problema all’Enel per un immediato intervento di riparazione e prevenzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.