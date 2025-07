Maltempo Marche, decine di interventi a San Benedetto del Tronto e nella zona rivierasca | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Sono proseguiti anche nella notte gli interventi dei vigili del fuoco a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e nella zona rivierasca, area duramente colpita ieri dagli effetti del maltempo. Alle 8 di questa mattina sono altri 24 gli interventi, che si sommano a quelli di ieri sera, che portano il totale a 64 dall’inizio dell’emergenza. Nella notte sono iniziati i prosciugamenti con le idrovore dei grandi scantinati, alcuni dei quali con oltre un metro d’acqua.

Nelle Marche sono previste in queste ore ancora precipitazioni a carattere di rovescio o di temporale che, localmente, potranno assumere carattere di forte intensità. L’allerta meteo, emessa dalla protezione civile regionale, resta valida da mezzanotte di oggi, 29 luglio, fino alla mezzanotte di domani, 30 luglio.

Maltempo, vigili del fuoco in azione a San Benedetto del Tronto

