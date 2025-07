Il maltempo non dà tregua al Nord: piogge e temporali tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana | LIVE

MeteoWeb

Il maltempo non dà tregua al Nord Italia. Nella mattina di oggi una nuova perturbazione sta portando forti temporali su Emilia-Romagna, Liguria, Veneto, Piemonte e Toscana. I rovesci, in risalita da Sud/Ovest verso Nord/Est, interessano già dalle prime ore l’Emilia-Romagna, in particolare Modenese, Bolognese e Ferrarese.

Nel pomeriggio e in serata l’instabilità si sposterà verso il Piemonte centro-occidentale, dove sono previsti temporali anche di forte intensità con possibili accumuli di grandine. La perturbazione continuerà a interessare anche il Centro, la Sardegna e parte del Sud tra oggi e domani, mantenendo condizioni di spiccata variabilità e rischio di fenomeni intensi.

