Maltempo Piemonte, grandine nel Cuneese: conta dei danni all’agricoltura | FOTO

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che, fra il tardo pomeriggio e la serata di ieri, ha interessato buona parte della provincia di Cuneo, ha causato danni a diversi comparti agricoli, in particolare nell’areale braidese. È quanto riferisce Coldiretti Cuneo, alla luce dei sopralluoghi effettuati dai tecnici sin dalle prime ore del giorno. I danni più gravi – riscontra la Coldiretti – riguardano il Braidese, dove una grandinata si è abbattuta su Sommariva Perno, ma anche, a macchia di leopardo, nella zona nord di Bra, a Pocapaglia, Sanfrè, Sommariva Bosco e Ceresole d’Alba.

Qui l’associazione segnala danni alle colture orticole e ai noccioleti, per i quali registra importanti perdite di raccolto, oltre che ai vigneti. Danni anche alle strutture: le raffiche di vento – prosegue la Coldiretti – hanno strappato i teli delle serre e divelto le coperture di alcuni capannoni.

Nel Cebano, vento forte e grandine frammista a pioggia hanno colpito la fascia tra Ceva e San Michele Mondovì, in particolare Lesegno. Qui sono scesi chicchi di grandi dimensioni perlopiù in aree poco coltivate, dunque senza conseguenze rilevanti per l’agricoltura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.