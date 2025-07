Maltempo Piemonte, forti temporali tra Cuneese e Astigiano: grandine e forte vento | FOTO

MeteoWeb

Dopo aver colpito duramente il Torinese, forti temporali stanno colpendo ora il sud del Piemonte, tra Cuneese e Astigiano, provocando nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. Una forte grandinata ha colpito Sanfrè, nel Cuneese, con chicchi fino a 2cm di diametro. Nel pomeriggio, grandine fino a 2-3cm di diametro è caduta anche in alcune zone dell’Astigiano, come a Valfenera. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 100km/h a Buttigliera d’Asti e i 60-80km/h nel Torinese, provocando danni, come caduti di rami e alberi in varie località delle due province. Altri temporali stanno colpendo di nuovo il Torinese in questo momento.

Tra i dati pluviometrici più importanti finora nella regione, segnaliamo: 52mm a Marentino, 34mm a Torino, Castagneto Po, Piano Audi, 32mm a Buttigliera d’Asti, 29mm a Montechiaro d’Asti, 28mm a Rivoli, 26mm a Castell’Alfero, Pino Torinese, 24mm a Pralormo, 20mm ad Asti, Luserna S. Giovanni.

Attenzione ai forti temporali che continueranno a colpire la regione anche nelle prossime ore.

