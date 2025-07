Maltempo Piemonte, grandine enorme nel Cuneese: danni a tetti e auto a Roburent | VIDEO

MeteoWeb

I violenti temporali che oggi hanno colpito il Cuneese, in Piemonte, hanno provocato grandine di grosse dimensioni a Roburent, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. L’Unione Monregalese riferisce di danni ai tetti e alle auto a causa dei grossi pezzi di ghiaccio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

