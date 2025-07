Maltempo Piemonte, forti temporali nel Cuneese: grandine a Prato Nevoso | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali si stanno verificando tra Piemonte e Liguria: colpita anche Cuneo. Forte pioggia e grandine a Prato Nevoso, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo. Nel sud della provincia, segnaliamo 56mm ad Alto, 45mm di pioggia a Frabosa Soprana Corsaglia, 39mm a Pamparato, 33mm a Borello, 25mm a Chiusa Pesio, 24mm a Viola. Questa zona del Piemonte sta risentendo gli effetti del temporale autorigenerante che ha colpito il Ponente ligure, scaricando piogge torrenziali su Imperiese e Savonese.

Maltempo Piemonte, forte piogge e grandine a Prato Nevoso

