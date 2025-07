Maltempo Piemonte, temporale stazionario nella zona sud di Torino | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dopo i forti temporali che hanno colpito il Torinese e il nord del Piemonte, un forte temporale sta colpendo la zona a sud di Torino, interessando anche i quartieri meridionali della città. Il temporale è stazionario da oltre mezz’ora, scaricando forte pioggia. Il sistema è in spostamento verso il Chierese.

Maltempo, forte temporale a sud di Torino

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.