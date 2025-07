Maltempo Piemonte, forti temporali al nord: piogge e fresco | FOTO

MeteoWeb

Questa domenica di forti temporali sulle regioni del Centro-Nord è una giornata tipicamente autunnale anche in Piemonte con piogge e freddo. Temporali sono in atto nel Torinese e nel nord della regione, tra Biellese e VCO. Segnaliamo 37mm a Cellio con Breia, 35mm a Cumiana, 32mm a Cesara, 28mm a Trana Sangone, 24mm a Caselle Torinese, 23mm a Lanzo Torinese, 21mm a Borgomanero, 20mm a Rivoli, 19mm a Rassa, 18mm a Candia Canavese, 16mm a Pettinengo. Nelle zone colpite dal maltempo, le temperature si mantengono sui +19-21°C: segnaliamo attualmente +20°C a Biella, Vigliano Biellese, +21°C a Borgomanero.

“Oggi pomeriggio sono previsti rovesci e temporali sparsi, più diffusi in montagna, isolati altrove”, spiega Arpa Piemonte, che ha emesso un’allerta meteo gialla sui settori sudorientali della regione “per deflussi sulle aree al confine con la Liguria per le forti piogge pregresse”. “Innalzamenti di Orba e del reticolo secondario appenninico”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.