Maltempo Piemonte: raffiche di vento, alberi abbattuti e disagi nel Torinese

Raffiche di vento molto intense stanno interessando il Piemonte nelle ultime ore, causando disagi e preoccupazioni soprattutto nel Torinese. Poco prima delle 19 sono state segnalate raffiche violente ad Andrate. A Tavagnasco il fenomeno è stato descritto come un vento forte e secco, tipico dell’effetto Foehn che sta investendo la regione. In tarda serata, a Avigliana, si sono registrate raffiche particolarmente intense. Nel Torinese le raffiche hanno superato i 70 km/h, provocando la caduta di alberi e diversi interventi dei vigili del fuoco. Alberi pericolanti sono stati segnalati a Piossasco, Orbassano, Collegno e Volpiano, con interventi urgenti per mettere in sicurezza le aree interessate. Raffiche di vento anche a Rivoli.

Il vento di Foehn, noto per il suo effetto secco e caldo, ha contribuito a rendere le raffiche ancora più insidiose, soprattutto nei centri abitati e lungo le strade principali. Le autorità raccomandano prudenza agli automobilisti e ai pedoni, invitando a evitare le zone con alberi ad alto fusto e a segnalare eventuali situazioni di pericolo.