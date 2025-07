Maltempo Torino, forti raffiche di vento: rinviato il concerto dei Baustelle e Lucio Corsi

MeteoWeb

“Come da ordinanza del sindaco di Collegno, il concerto di Baustelle e Lucio Corsi viene rinviato a dati da destinarsi a causa di avverse condizioni meteorologiche. Sarà nostra cura informare al più presto gli spettatori su dati di recupero e modalità di rimborso”. E’ il messaggio che si legge sul sito del Flower Festival di Collegno, nel Torinese, dove era in programma il concerto dei Baustelle e di Lucio Corsi. Il concerto è stato sospeso per il maltempo e le forti raffiche di vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.